Торговая война Японии и Южной Кореи приведёт к дефициту будущего флагмана Samsung

А именно однокристальной платформы Exynos 9825. Сообщается, что Samsung Electronics сократила на 10% производство чипсетов из-за торговых ограничений, которые Япония недавно ввела в отношении Южной Кореи. Дело в том, что Samsung для изготовления платформ использует химические продукты японских компаний, в том числе, Sumitomo Chemical.

Журналисты предполагают, что задерживать из-за этого выход Galaxy Note 10 Samsung не будет. Но у компании могут возникнуть проблемы с удовлетворением ожидаемого спроса на смартфоны.