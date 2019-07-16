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Сегодня 11:33

Торговая война Японии и Южной Кореи приведёт к дефициту будущего флагмана Samsung

Galaxy Note 10
Ситуация с Huawei показала: смартфоны не являются продуктом одного производителя. Для их сборки используются компоненты от разных компаний, из разных стран. Именно поэтому производство устройств страдает во время торговых войн. Теперь угроза нависла над ожидаемым флагманом Samsung Galaxy Note 10. Обострение отношений между Южной Кореей и Японией может привести к недостатку важнейших деталей для смартфона.

А именно однокристальной платформы Exynos 9825. Сообщается, что Samsung Electronics сократила на 10% производство чипсетов из-за торговых ограничений, которые Япония недавно ввела в отношении Южной Кореи. Дело в том, что Samsung для изготовления платформ использует химические продукты японских компаний, в том числе, Sumitomo Chemical.

Журналисты предполагают, что задерживать из-за этого выход Galaxy Note 10 Samsung не будет. Но у компании могут возникнуть проблемы с удовлетворением ожидаемого спроса на смартфоны.

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