Тот самый Xiaomi c 200 Мп-камерой за 32 тысячи рублей: так ли он хорош

Эксперт канала «Чайна Тайна» в выпуске на YouTube рассказал подробно о глобальной версии смартфона Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. У этого устройства отличная аппаратная конфигурация в бюджетном сегменте. Но всё ли в реальности так хорошо?

У ведущего была конфигурация Redmi Note 12 Pro+ 5G с 8/256 ГБ памяти. В коробке со смартфоном идёт документация, скрепка, прозрачный силиконовый чехол, кабель, блок питания в 120 Вт. На экране устройства уже также есть плёнка.

Оснащён смартфон защитой от воды по стандарту IP 53. Диагональ OLED-экрана составляет у него 6,67 дюйма, плотность пикселей - 395 ppi, частота обновления - до 120 Гц. Мерцание при этом почти отсутствует. В целом экран очень хороший.

Что касается процессора, то на Redmi Note 12 Pro+ 5G установлен Dimensity 1080. Результаты тестов вы можете увидеть ниже. Если говорить об играх, то подтормаживаний при хорошем качестве графики не было, но автоматическая частота обновления экрана везде составляла 60 Гц. Поэтому если для вас это важно, то вам придётся принудительно в играх ставить 120 Гц. Тестировались ведущим такие игры, как Genshin Impact, PUBG, Word of Tanks, Fifa Mobile и пр.