Тот самый Xiaomi c 200 Мп-камерой за 32 тысячи рублей: так ли он хорош

Тот самый Xiaomi c 200 Мп-камерой за 32 тысячи рублей: так ли он хорошRedmi Note 12 Pro+ уже можно купить с глобальной прошивкой
Ведущий YouTube-канала «Чайна Тайна» проверил в деле смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ с камерой в 200 Мп и рассказал, стоит ли его покупать сейчас.
Фото: Чайна Тайна
Эксперт канала «Чайна Тайна» в выпуске на YouTube рассказал подробно о глобальной версии смартфона Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. У этого устройства отличная аппаратная конфигурация в бюджетном сегменте. Но всё ли в реальности так хорошо?
У ведущего была конфигурация Redmi Note 12 Pro+ 5G с 8/256 ГБ памяти. В коробке со смартфоном идёт документация, скрепка, прозрачный силиконовый чехол, кабель, блок питания в 120 Вт. На экране устройства уже также есть плёнка.
Оснащён смартфон защитой от воды по стандарту IP 53. Диагональ OLED-экрана составляет у него 6,67 дюйма, плотность пикселей - 395 ppi, частота обновления - до 120 Гц. Мерцание при этом почти отсутствует. В целом экран очень хороший.
Что касается процессора, то на Redmi Note 12 Pro+ 5G установлен Dimensity 1080. Результаты тестов вы можете увидеть ниже. Если говорить об играх, то подтормаживаний при хорошем качестве графики не было, но автоматическая частота обновления экрана везде составляла 60 Гц. Поэтому если для вас это важно, то вам придётся принудительно в играх ставить 120 Гц. Тестировались ведущим такие игры, как Genshin Impact, PUBG, Word of Tanks, Fifa Mobile и пр.
Время работы смартфона составляло 76,5 часов. И это хороший результат для аккумулятора объёмом в 5000 мА*ч. До 100% заряжается Redmi Note 12 Pro+ за 30 минут.
При нагрузке температура устройства на лицевой стороне не превышала 34-35 градусов, на задней - 33-34 градуса.
Динамики у смартфона хорошие. Причём звучат они с одинаковой громкостью и при этом разговорный динамик не используется. Кроме того, Redmi Note 12 Pro+ оснащён разъёмом для наушников.
Основной блок камер состоит из трёх модулей. Основной объектив имеет 200 МП и оптическую стабилизацию, сверхширокоугольный - 8 МП и угол обзора 120 градусов, макро - 2 МП. В основном фотографии ведущий делал в стандартном разрешении на 12 МП. Днём снимки получаются хорошими и даже приятными. Можно снимать и в режиме 200 МП, но в этом случае каждая фотография занимать будет 50 Мб и сильного улучшения качества снимков вы не заметите. В тёмное время суток фото тоже выходят неплохими. Причём на компьютере они выглядят даже лучше, чем на дисплее смартфона. Видео вы сможете записывать максимум в 4К. Однако переключаться между камерами прямо во время съёмки нельзя. Фронтальная камера имеет 16 МП, и в дневное время снимки получаются хорошими, а вечером - довольно приемлемые. Макрокамера на Note 12 Pro+ установлена средняя по качеству.
Вывод
Смартфон Redmi Note 12 Pro+, по мнению эксперта, в целом получился удачным и сбалансированным. У него нет каких-то больших проблем по «железу» и различным компонентам, а небольшие недочёты, скорее всего, будут исправлены новыми прошивками. Правда, макрокамера вряд ли станет лучше.