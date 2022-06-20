Тоже запутались в старших смартфонах Realme? Теперь есть сравнение — GT Neo 2 против Neo 3

Тоже запутались в старших смартфонах Realme? Теперь есть сравнение — GT Neo 2 против Neo 3У новой модели есть довольно спорные особенности
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил сравнил по основным параметрам и в работе устройства Realme GT Neo 2 и Neo 3. Прежде всего он обратил внимание на внешний вид смартфонов. По этому параметру аппараты практически идентичны, но Neo 3 немного тоньше и легче.
Если говорить о дисплее, то он тоже почти одинаковый в обоих случаях. Углы преломления лучше оказываются, однако, у версии Neo 3. На солнце ярче экран при этом у GT Neo 2: 1300 нит против 1000 нит. ШИМ присутствует на обеих моделях, но у Neo 3 он чуть больше.
Процессоры стоят на устройствах разные. У Realme GT Neo 2 это Snapdragon 870, у Neo 3 - Dimensity 8100. Лучшие результаты по производительности показывает последний. В этом вы можете убедиться ниже. В целом же оба смартфона работают быстро.
Играть в Genshin Impact на обоих аппаратах можно на максимальных настройках графики. При этом вы получите 60 FPS, хотя бывают и просадки до 45 к/с.
Из двух смартфонов быстрее запустился Neo 3. Если говорить о камерах, то на GT Neo 3 основной модуль имеет 50 МП и функцию оптической стабилизации. У Neo 2 оптическая стабилизация отсутствует, а основная камера имеет 64 МП.
В плане ночной видеосъёмки камера Neo 3 стала значительно лучше. Картинка на нём более чёткая и контрастная. А вот в дневное время с засветами лучше справляется Neo 2.
Что касается фото, то вечером Neo 2 выдаёт временами более контрастное, но менее детализированное изображение. Дневные фотографии получаются более насыщенными и контрастными, однако, на Neo 3. Хотя иногда снимки выходят слишком тёмными. Примеры фото - ниже.
Объём аккумулятора в обеих версиях - 5000 мА*ч. Заряжаются устройства полностью примерно за одно и то же время: около 40 минут. Хватает при этом смартфонов примерно на один день.
Вывод
По мнению эксперта, если вам нужна качественная камера, то однозначно стоит выбрать Realme GT Neo 3. В целом же оба устройства представляют собой отличные девайсы, поэтому приобрести можно любой из них.