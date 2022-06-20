Тоже запутались в старших смартфонах Realme? Теперь есть сравнение — GT Neo 2 против Neo 3

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил сравнил по основным параметрам и в работе устройства Realme GT Neo 2 и Neo 3. Прежде всего он обратил внимание на внешний вид смартфонов. По этому параметру аппараты практически идентичны, но Neo 3 немного тоньше и легче.

Если говорить о дисплее, то он тоже почти одинаковый в обоих случаях. Углы преломления лучше оказываются, однако, у версии Neo 3. На солнце ярче экран при этом у GT Neo 2: 1300 нит против 1000 нит. ШИМ присутствует на обеих моделях, но у Neo 3 он чуть больше.

Процессоры стоят на устройствах разные. У Realme GT Neo 2 это Snapdragon 870, у Neo 3 - Dimensity 8100. Лучшие результаты по производительности показывает последний. В этом вы можете убедиться ниже. В целом же оба смартфона работают быстро.

Играть в Genshin Impact на обоих аппаратах можно на максимальных настройках графики. При этом вы получите 60 FPS, хотя бывают и просадки до 45 к/с.