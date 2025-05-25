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Опубликовано 25 мая 2025, 18:45
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Трамп подтвердил: тариф 25% на смартфоны будет распространяться и на Samsung

Доигрались
Президент США Дональд Трамп заявил, что 25%-ная пошлина на импорт смартфонов в США коснётся не только iPhone, но и устройств других производителей, включая Samsung. Эта мера вступит в силу к концу июня.
Трамп подтвердил: тариф 25% на смартфоны будет распространяться и на Samsung

© Ferra.ru

Ранее Трамп объявил о пошлине на iPhone, сделанные вне США, требуя от компаний, таких как Apple, перенести производство внутрь страны. Сейчас основное производство Apple находится в Китае и частично в Индии.

Трамп отметил, что тарифы нужны для справедливой конкуренции между производителями. Однако Apple уже заявила, что предпочтет платить пошлину, чем переносить производство в США. Компания активно инвестирует в Индию, где её поставщик Foxconn строит завод стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

Источник:benzinga
Автор:Максим Многословный
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