Трамп подтвердил: тариф 25% на смартфоны будет распространяться и на Samsung

Ранее Трамп объявил о пошлине на iPhone, сделанные вне США, требуя от компаний, таких как Apple, перенести производство внутрь страны. Сейчас основное производство Apple находится в Китае и частично в Индии.

Трамп отметил, что тарифы нужны для справедливой конкуренции между производителями. Однако Apple уже заявила, что предпочтет платить пошлину, чем переносить производство в США. Компания активно инвестирует в Индию, где её поставщик Foxconn строит завод стоимостью 1,5 миллиарда долларов.