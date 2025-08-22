«Трамп-смартфон» сменил дизайн

Опубликовано 22 августа 2025, 14:511 мин.
«Трамп-смартфон» сменил дизайнЕго отложили
Телефон Trump Mobile T1, анонсированный вместе с оператором Trump Mobile в США в июне, должен был выйти в августе или сентябре. Сейчас на сайте указано только «позже в этом году». С момента анонса устройство претерпело изменения.
© TrumpMobile
Первоначально подчеркивалось, что телефон «с гордостью разработан и собран в США», теперь формулировка стала «гордо американский».
Кроме того, внешний вид телефона изменился — новые изображения в соцсетях не сильно=то и похожи на те, что были представлены в июне и до сих пор остаются на официальном сайте. Новый дизайн напоминает Samsung Galaxy S25 Ultra с золотым корпусом. Причины изменений неизвестны.
Пока официальной информации о точных сроках выхода и месте производства нет.