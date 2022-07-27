Трансформер в кармане: Nubia представила ограниченную версию флагмана Red Magic 7S Pro

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Трансформер в кармане: Nubia представила ограниченную версию флагмана Red Magic 7S ProЗа предзаказ придется отдать $960
Ранее Nubia анонсировала игровые смартфоны Red Magic 7S и Red Magic 7S Pro, но вместе с ними был анонс и необычного специального издания второго, которое носит название Red Magic 7S Pro Transformers Gold Steel Hornet Limited Edition. Дизайн вдохновлен Бамблби из “Трансформеров”.
В комплект поставки входит эксклюзивный чехол для смартфона, а также зарядное устройство и специально разработанный кабель USB Type-C. Кроме того, есть значок с профилем Бамблби и специальный вентилятор для активного охлаждения смартфона.
Модель Red Magic 7S Pro будет оснащена 6,8-дюймовым AMOLED дисплеем FHD+. Заявлено до 18 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Поверх Android 12 будет оболочка Red Magic.
Основными особенностями смартфона являются аккумулятор емкостью 5000 мАч и процессор Snapdragon 8+ Gen 1. В смартфоне используется система охлаждения ICE magic.
Источник:Technolocura
Автор:Максим МногословныйТеги:
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