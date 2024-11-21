Трекеру Apple AirTag 2 придется исправить многие ошибки предшественника

Конфиденциальность — важнейшая составляющая AirTag 2, после того как появились сообщения о неправомерном использовании оригинального устройства для преследования. Apple предприняла ряд мер по борьбе со злоупотреблениями с помощью обновлений ПО, но в этот раз, как ожидается, главную роль сыграют аппаратные изменения. Новая AirTag, скорее всего, будет оснащена динамиком с защитой от взлома, благодаря чему злоумышленникам будет сложнее отключить звуковые сигналы. Увеличение громкости динамика и расширение возможностей обнаружения могут еще больше помочь людям выявить нежелательную слежку.

Эксперты надеются, что как аппаратные, так и программные инновации предотвратят злоупотребления и укрепят репутацию Apple как «бренда, заботящегося о конфиденциальности».