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Опубликовано 21 ноября 2024, 22:40
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Трекеру Apple AirTag 2 придется исправить многие ошибки предшественника

Улучшения конфиденциальности займут центральное место
На Apple AirTag 2, который, как сообщается, будет выпущен в 2025 году, возлагаются большие надежды в плане решения проблем конфиденциальности и улучшения функциональности. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, спустя четыре года после дебюта оригинального AirTag, новая версия обещает улучшить радиус действия, возможности беспроводной связи и гарантии конфиденциальности.
Трекеру Apple AirTag 2 придется исправить многие ошибки предшественника

© Apple

Конфиденциальность — важнейшая составляющая AirTag 2, после того как появились сообщения о неправомерном использовании оригинального устройства для преследования. Apple предприняла ряд мер по борьбе со злоупотреблениями с помощью обновлений ПО, но в этот раз, как ожидается, главную роль сыграют аппаратные изменения. Новая AirTag, скорее всего, будет оснащена динамиком с защитой от взлома, благодаря чему злоумышленникам будет сложнее отключить звуковые сигналы. Увеличение громкости динамика и расширение возможностей обнаружения могут еще больше помочь людям выявить нежелательную слежку.

Эксперты надеются, что как аппаратные, так и программные инновации предотвратят злоупотребления и укрепят репутацию Apple как «бренда, заботящегося о конфиденциальности».

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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