Трекеры для собак позволили украсть личную информацию со смартфона

Учёные проверили уязвимость трекеров к кибератакам по сторонним каналам. При таких атаках собирается и используется информация, полученная из физических компонентов системы. Как оказалось, GPS-трекеры для собак вполне могут использоваться для этой цели. Специалисты говорят, что злоумышленники могут получить любые конфиденциальные данные.

Исследователи уже предложили разработчикам трекеров рекомендации по устранению уязвимостей. Последуют ли они советам, пока неясно.

В России недавно сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался продать ненужные ему трекеры для собак. Его обвинили в продаже шпионских устройств, хотя такие трекеры свободно предлагаются в интернете.