Три одинаковых камеры в смартфонах Xiaomi, Realme и OnePlus: кто лучше снимает?

Ведущий канала «Честный блог» на YouTube в одном из выпусков проверил по качеству фото и видео смартфоны Realme 9 Pro Plus, Xiaomi 12X и OnePlus Nord 2. Результаты получились разными.

В видеосъёмке фронтальная камера хуже справляется днём у Xiaomi: задний фон оказывается сильно засвечен. Однако лицо получается у 12X очень неплохим по цветопередаче: светлое в отличие от Realme и OnePlus, на которых оно сероватое.

Основная камера у всех смартфонов может записывать видео и в 4К 30 к/с. Вечером в этом сценарии показывают себя все устройства очень достойно, правда, Xiaomi даёт довольно тёмную картинку по сравнению с остальными. Детализация же лучше всего в Full HD 30 к/с у Xiaomi, и это заметно, но также у него видны сильные засветы. При съёмке с ультраширокоугольной камеры в 1080p 30 к/с хуже всех по стабилизации оказывается OnePlus. По цветопередаче ночью при записи на основную камеру лидируют OnePlus и Realme, а Xiaomi немного искажает цвета.

Днём в 4К 30 к/с становится сильно заметно, что у Realme работает стабилизация не очень хорошо.

В целом дневная видеосъёмка во всех случаях по качеству получается хорошей. Xiaomi показал себя довольно неплохо во всех сценариях, правда, картинка у него выходила темноватая, у OnePlus Nord 2 по сравнению с предыдущей версией этого смартфона стала лучше работать стабилизация, но в Full HD ночью у него деталей, как ни странно, не так много по сравнению с 4К.

Что касается снимков, то на вечерних фото цветопередача у всех моделей сильно различается. При этом засветы заметнее всего на Xiaomi, а детализация примерно одинаковая во всех случаях.

Интересно, что временами OnePlus белый цвет заменяет на синий: пример - фото витрины кафе. Также на этом фото сильные засветы есть только на снимке с Realme.

На портретных снимках HDR работает по сравнению с остальными моделями хуже всего на OnePlus Nord 2. При этом небо засвеченным вновь оказывается на Xiaomi. Что касается деталей, то их меньше всего также на Xiaomi 12X.