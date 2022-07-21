Три одинаковых камеры в смартфонах Xiaomi, Realme и OnePlus: кто лучше снимает?Выяснил эксперт
Ведущий канала «Честный блог» на YouTube в одном из выпусков проверил по качеству фото и видео смартфоны Realme 9 Pro Plus, Xiaomi 12X и OnePlus Nord 2. Результаты получились разными.
В видеосъёмке фронтальная камера хуже справляется днём у Xiaomi: задний фон оказывается сильно засвечен. Однако лицо получается у 12X очень неплохим по цветопередаче: светлое в отличие от Realme и OnePlus, на которых оно сероватое.
Основная камера у всех смартфонов может записывать видео и в 4К 30 к/с. Вечером в этом сценарии показывают себя все устройства очень достойно, правда, Xiaomi даёт довольно тёмную картинку по сравнению с остальными. Детализация же лучше всего в Full HD 30 к/с у Xiaomi, и это заметно, но также у него видны сильные засветы. При съёмке с ультраширокоугольной камеры в 1080p 30 к/с хуже всех по стабилизации оказывается OnePlus. По цветопередаче ночью при записи на основную камеру лидируют OnePlus и Realme, а Xiaomi немного искажает цвета.
Днём в 4К 30 к/с становится сильно заметно, что у Realme работает стабилизация не очень хорошо.
В целом дневная видеосъёмка во всех случаях по качеству получается хорошей. Xiaomi показал себя довольно неплохо во всех сценариях, правда, картинка у него выходила темноватая, у OnePlus Nord 2 по сравнению с предыдущей версией этого смартфона стала лучше работать стабилизация, но в Full HD ночью у него деталей, как ни странно, не так много по сравнению с 4К.
Что касается снимков, то на вечерних фото цветопередача у всех моделей сильно различается. При этом засветы заметнее всего на Xiaomi, а детализация примерно одинаковая во всех случаях.
Интересно, что временами OnePlus белый цвет заменяет на синий: пример - фото витрины кафе. Также на этом фото сильные засветы есть только на снимке с Realme.
На портретных снимках HDR работает по сравнению с остальными моделями хуже всего на OnePlus Nord 2. При этом небо засвеченным вновь оказывается на Xiaomi. Что касается деталей, то их меньше всего также на Xiaomi 12X.
Фото заката получаются по качеству во всех случаях очень близкими. Но по деталям немного лучше справляются Xiaomi и OnePlus.
Дневные снимки тоже очень схожи. Правда, все смартфоны обрабатывают фотографии по-разному, поэтому они выходят с разным подтоном. Самые яркие и насыщенные, например, - это снимки с Realme.
При десятикратном увеличении лидируют по деталям Nord 2 и 9 Pro Plus, а вот Xiaomi лучше справляется с засветами.
Селфи-фото самые интересные получились на Realme, а вот на Xiaomi по цветопередаче они оказываются самыми скучными. По деталям же лучше оказываются снимки тоже с Realme.