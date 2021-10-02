Три поколения iPhone сравнили по качеству камер

Автор ролика сразу сказал, что новый iPhone 13 Pro Max не во всех случаях кажется лучше других моделей. Иногда даже 11 Pro Max выглядит явным победителем.

Блогер начал сравнение с фотографий, сделанных на три разных смартфона в условиях хорошего дневного освещения. Все три снимка выглядят почти одинаково.