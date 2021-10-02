Три поколения iPhone сравнили по качеству камер

Три поколения iPhone сравнили по качеству камерКажется, iPhone 13 Pro Max не во всём безусловный лидер
Автор ролика сразу сказал, что новый iPhone 13 Pro Max не во всех случаях кажется лучше других моделей. Иногда даже 11 Pro Max выглядит явным победителем.
Блогер начал сравнение с фотографий, сделанных на три разных смартфона в условиях хорошего дневного освещения. Все три снимка выглядят почти одинаково.
Max Tech
Автор отметил, что по фотографиям всё же видно: Apple выкручивает контрастность на снимках всё больше и больше с каждым новым поколением. Впрочем при зуме последний айфон показал себя лучше остальных. Селфи на iPhone 13 Pro Max тоже получаются лучше:
Max Tech
А вот при переходе в режим с тремя линзами в условиях низкой освещённости, фото на iPhone 11 Pro Max начинают выглядеть даже лучше.
Max Tech
В целом, однако, ночной режим у iPhone 13 Pro Max действительно хорош.
Все выводы вы можете сделать сами, посмотрев ролик полностью.