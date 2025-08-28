Три смартфона Xiaomi 16 прошли сертификацию

Ожидается, что Xiaomi 16 получит Snapdragon 8 Elite 2. Стандартная модель может иметь экран около 6,3 дюйма с минимальными рамками, Pro — версии с 6,3 и 6,8 дюйма. Основная камера стандартного Xiaomi 16 будет с сенсором OV50Q и телеобъективом, а Pro может получить более крупный сенсор Smartsens и перископический объектив для увеличенного зума.

Батареи: около 7000 мА·ч у Xiaomi 16 и 7500 мА·ч у Pro. Презентация серии, вероятно, состоится после Snapdragon Summit с 23 по 25 сентября, сначала в Китае, а затем международный релиз.