TSMC не успевает выпускать в срок 3-нм процессоры для iPhone 15 и будущих MacBook

По его словам, TSMC не в состоянии удовлетворить спрос клиентов на передовые чипы. Ожидается, что эти чипы будут использоваться как для A17 в грядущем iPhone 15 Pro, так и для M3 в будущих компьютерах Mac.

Сейчас чуть более половины чипов на каждой пластине проходят тесты контроля качества. В результате Apple пока что платит за каждый пригодный к использованию чип, а не по согласованной цене за пластину.

Несмотря на низкий уровень выхода продукции, TSMC по-прежнему планирует увеличивать выход продукции каждый квартал.