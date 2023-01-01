TSMC победила Samsung: Qualcomm предпочла отдать большинство заказов первой компании

Новый чип должен быть изготовлен по 3-нм техпроцессу. Как пишет источник, у TSMC показатель выхода годной продукции по этому техпроцессу может достигать 80%. А это большой показатель.

В то же самое время у Samsung данный показатель достигает каких-то 20%. Вероятно, Qualcomm просто не хочет рисковать.

Учитывая дополнительные затраты и сложности, связанные с выпуском чипов по этому производственному процессу, Qualcomm, возможно, придётся платить больше за них. По этой причине стоимость флагманских смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3 в 2024 году может оказаться выше.