TSMC выяснила, кто передал Huawei её передовой процессор в обход санкций

Опубликовано 28 октября 2024, 10:301 мин.
TSMC выяснила, кто передал Huawei её передовой процессор в обход санкцийГоворят источники Reuters
По сообщениям источников СМИ, тайваньская компания TSMC приостановила поставки китайской Sophgo после того, как один из произведённых ею чипов оказался в процессоре Ascend 910B компании Huawei. США ограничили доступ Huawei к передовым чипам, ссылаясь на «национальную безопасность».
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Компания Sophgo, связанная с криптовалютной фирмой Bitmain, предположительно заказывала чипы, схожие с найденными на процессоре Huawei.
Ранее TechInsights обнаружила чип TSMC в Ascend 910B, после чего TSMC уведомила власти США и Тайваня и приостановила поставки Sophgo для дальнейшего расследования. Sophgo отрицает связь с Huawei, утверждая, что соблюдает закон, и представила TSMC отчёт, подтверждающий её позицию.
Министерство торговли США подтвердило осведомленность о ситуации, но воздержалось от комментариев по поводу расследования. Huawei заявила, что с 2020 года не использовала чипы TSMC в связи с усилением экспортного контроля. TSMC подтвердила соблюдение этих норм.
Круговая порука.