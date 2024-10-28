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Опубликовано 28 октября 2024, 10:30
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TSMC выяснила, кто передал Huawei её передовой процессор в обход санкций

Говорят источники Reuters
По сообщениям источников СМИ, тайваньская компания TSMC приостановила поставки китайской Sophgo после того, как один из произведённых ею чипов оказался в процессоре Ascend 910B компании Huawei. США ограничили доступ Huawei к передовым чипам, ссылаясь на «национальную безопасность».
TSMC выяснила, кто передал Huawei её передовой процессор в обход санкций

© Ferra

Компания Sophgo, связанная с криптовалютной фирмой Bitmain, предположительно заказывала чипы, схожие с найденными на процессоре Huawei.

Ранее TechInsights обнаружила чип TSMC в Ascend 910B, после чего TSMC уведомила власти США и Тайваня и приостановила поставки Sophgo для дальнейшего расследования. Sophgo отрицает связь с Huawei, утверждая, что соблюдает закон, и представила TSMC отчёт, подтверждающий её позицию.

Министерство торговли США подтвердило осведомленность о ситуации, но воздержалось от комментариев по поводу расследования. Huawei заявила, что с 2020 года не использовала чипы TSMC в связи с усилением экспортного контроля. TSMC подтвердила соблюдение этих норм.

Круговая порука.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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