Ту самую BlackBerry захотела купить инвестиционная компания Veritas Capital

Предложение поступило после того, как в начале этого года BlackBerry инициировала стратегический анализ. Хотя подробности предложения не разглашаются, эта новость вызвала рост котировок акций BlackBerry на американских биржах примерно на 17%. Рыночная капитализация компании в настоящее время оценивается в 3,1 млрд. долларов.

Предложение Veritas Capital охватывает всю компанию, хотя, как утверждается, BlackBerry ведет переговоры и с другими потенциальными покупателями.

BlackBerry, основанная в 1984 г., перешла от производства смартфонов к разработке программного обеспечения для автомобилей и кибербезопасности. Она также продала свои патенты, связанные с мобильными устройствами. Два основных направления деятельности компании связаны с программным обеспечением для кибербезопасности и продуктами «Интернета вещей».