Тёмный режим оказался бесполезен для экономии заряда батареи смартфона

Исследователи использовали для тестов шесть приложений — Калькулятор, Календарь Google, Карты Google, Google News, Google Phone и YouTube. Для оценки они применили инструмент под названием Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP). Учёные смотрели, как тёмный режим влияет на минуту активности каждого приложения на Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 и Moto Z3.

Авторы работы увидели, что переключение из обычного режима с яркостью 30-50% в тёмный режим в среднем экономит от 3 до 9% энергии на всех протестированных устройствах. Конечно, если перейти из полностью яркого экрана в тёмный режим, экономия получится более существенной — до 47%. Но многие пользователи и без того предпочитают не включать 100% яркости.