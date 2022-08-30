У 80% смартфонов iPhone 14 будут дисплеи Samsung

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У 80% смартфонов iPhone 14 будут дисплеи SamsungИ только у 6% — китайские
Аналитик Росс Янг из DSCC (Display Supply Chain Consultants) сообщил, что Samsung Display снова является ключевым поставщиком панелей для iPhone. Согласно внутренней информации, Apple закупила 82% панелей для смартфонов 14-й серии у Samsung, 12% у корейской LG Display и остальные 6% у китайской BOE.
На старте продаж модель iPhone 14 Pro Max будет продаваться только с панелями Samsung. Судя по всему, LG изо всех сил старается не отставать, но у неё есть «технические проблемы». Поставки корейских экранов начнутся уже в сентябре.
У китайского производителя BOE всё наоборот — он способен производить панели в больших объёмах, но Apple ограничила закупки моделями iPhone 14.
Напомним, презентация новых айфонов состоится 7 сентября.