У американцев сломались телефоны LG

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У американцев сломались телефоны LGПроблема была на стороне оператора
LG больше не занимается производством смартфонов, но некоторые старые модели всё ещё получают серьёзные обновления. Тем не менее баги могут пугать. Так, на днях американцы столкнулись с «окирпичиванием» своих устройств.
Сообщается, что владельцы смартфонов LG, являющиеся клиентами оператора T-Mobile, столкнулись с серьёзной проблемой. Некоторые из них получают сообщение об ошибке, в котором говорится, что «LG IMS остановлен», из-за чего устройство не может работать правильно. К счастью, есть информация о том, что проблема уже устранена и что пользователям просто нужно перезагрузить свой телефон.
Как пишут журналисты, похоже, обновление в сети LG могло быть обработано неправильно. Из-за этого телефоны не могут совершать или принимать звонки. Хорошо, что проблема решаемая, но никто не застрахован от новых багов в будущем.