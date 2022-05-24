У американцев сломались телефоны LG

Сообщается, что владельцы смартфонов LG, являющиеся клиентами оператора T-Mobile, столкнулись с серьёзной проблемой. Некоторые из них получают сообщение об ошибке, в котором говорится, что «LG IMS остановлен», из-за чего устройство не может работать правильно. К счастью, есть информация о том, что проблема уже устранена и что пользователям просто нужно перезагрузить свой телефон.

Как пишут журналисты, похоже, обновление в сети LG могло быть обработано неправильно. Из-за этого телефоны не могут совершать или принимать звонки. Хорошо, что проблема решаемая, но никто не застрахован от новых багов в будущем.