У Android обновился логотип

12:45, 06 сентября 2023
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У Android обновился логотипИ знаменитый робот
Android, самая распространенная операционная система, обновила свой визуальный стиль, чтобы лучше отразить свою «открытость, инклюзивность и итеративность», Джейсон Фурнье, директор по управлению брендом.
Новый логотип Android выполнен в стиле Material design, дополняя палитру бренда Google и обеспечивая его адаптивность. Знаменитый робот Android также претерпел изменения: теперь он выглядит более динамичным и трехмерным. Это изменение призвано «отразить игривость, с которой пользователи ассоциируют Android», и сделать робота более универсальным в различных цифровых и реальных контекстах.