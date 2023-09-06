У Android обновился логотип

Новый логотип Android выполнен в стиле Material design, дополняя палитру бренда Google и обеспечивая его адаптивность. Знаменитый робот Android также претерпел изменения: теперь он выглядит более динамичным и трехмерным. Это изменение призвано «отразить игривость, с которой пользователи ассоциируют Android», и сделать робота более универсальным в различных цифровых и реальных контекстах.