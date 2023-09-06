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12:45, 06 сентября 2023
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У Android обновился логотип

И знаменитый робот

Android, самая распространенная операционная система, обновила свой визуальный стиль, чтобы лучше отразить свою «открытость, инклюзивность и итеративность», Джейсон Фурнье, директор по управлению брендом.

Новый логотип Android выполнен в стиле Material design, дополняя палитру бренда Google и обеспечивая его адаптивность. Знаменитый робот Android также претерпел изменения: теперь он выглядит более динамичным и трехмерным. Это изменение призвано «отразить игривость, с которой пользователи ассоциируют Android», и сделать робота более универсальным в различных цифровых и реальных контекстах.

© Google

Кроме того, логотип Android теперь пишется с большой буквы, что позволяет «более тесно связать его с логотипом Google и усилить связь между устройствами Android и приложениями и сервисами Google».

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