У Apple нашли патент улучшенной системы оценки публичных сетей Wi-Fi

Предложенная система позволит устройствам Apple анонимно собирать данные о сетях Wi-Fi, составляя их карту на основе их атрибутов, не нарушая конфиденциальности пользователей и не раскрывая точного местоположения. Эти данные будут использоваться для улучшения взаимодействия устройств с обнаруженными точками доступа.

Иллюстрации, сопровождающие патент, говорят о том, что пользователи iOS вскоре смогут увидеть в приложении "Настройки" такие метки, как "Высокое качество", "Популярное" и "Подозрительное", которые будут служить индикаторами надежности сети перед подключением.

Но стоит помнить, что не все патенты Apple "материализуются" в потребительские продукты. Поэтому остается ждать.