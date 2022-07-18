У Apple проблемы с производством совершенно новой модели iPhone

Согласно слухам, в линейке iPhone 14 будет четыре модели. Ожидаются два крупногабаритные смартфона вместо одного, а именно iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Производство последнего, как сообщается, отстаёт от графика. Инсайдер недавно говорил, что поставки панели дисплея iPhone 14 Max «задерживаются до августа», в то время как версии Pro не затронуты.

Это всё может привести к некоторым проблемам. Неясно, предугадывала ли Apple возможные трудности. Есть мнение, что решение выпустить iPhone 14 Max она приняла ради увеличения международных продаж в таких странах, как Китай, где смартфоны с большим экраном, как правило, доминируют на рынке.