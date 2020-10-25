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У базовой версии нового флагмана Huawei Mate 40 нашли два недостатка
Касаются зарядки и защиты от воды
Автор Gizmochina рассказал, какими недостатками обладает базовая версия недавно представленного флагмана Huawei Mate 40. Про неё в отличие от Pro-версии на презентации рассказали немного.
У модели Mate 40 нет поддержки беспроводной зарядки, а ещё она хуже защищена от воды, чем старшие смартфоны. Проблема в том, что предшественник устройства Mate 30 имел поддержку беспроводной зарядки, да ещё и быстрой (27 Вт). В этом же году Huawei по какой-то причине решила не добавлять опцию в смартфон. При этом Mate 40 стоит довольно дорого — 899 евро.
Кроме того, модель защищена от воды по стандарту IP53. Это хуже, чем у старшего Mate 40 Pro.