У дорогих iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана

14:05, 06 января 2023
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У дорогих iPhone 14 Pro обнаружился брак экранаВероятно, дело в том самом динамическом вырезе
Владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max стали жаловаться на то, что экраны смартфонов быстро выгорают в районе выреза Dynamic Island.
Фото: Unsplash
Пользователи замечают, что по бокам от Dynamic Island есть остаточное изображение.
Mydrivers
Один из пользователей рассказал, что сотрудники Apple сообщили ему, что ранее не сталкивались с выгоранием экрана на новых смартфонах. Судя по отзывам, проблема начинает проявляться спустя примерно месяц после покупки iPhone 14 Pro.