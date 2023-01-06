Телефоны
14:05, 06 января 2023
1 мин.

У дорогих iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана

Вероятно, дело в том самом динамическом вырезе

Владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max стали жаловаться на то, что экраны смартфонов быстро выгорают в районе выреза Dynamic Island.

У дорогих iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана

Фото: Unsplash

Пользователи замечают, что по бокам от Dynamic Island есть остаточное изображение.

У дорогих iPhone 14 Pro обнаружился брак экрана

Mydrivers

Один из пользователей рассказал, что сотрудники Apple сообщили ему, что ранее не сталкивались с выгоранием экрана на новых смартфонах. Судя по отзывам, проблема начинает проявляться спустя примерно месяц после покупки iPhone 14 Pro.

Новости партнеров
Новости партнеров