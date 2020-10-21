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У дорогих складных смартфонов Microsoft начали вздуваться аккумуляторы
Стоит такой $1399
В этом году Microsoft выпустила свой первый двухэкранный складной смартфон Surface Duo. На днях пользователь пожаловался, что корпус его устройства деформировался, скорее всего, из-за вздутия аккумулятора.
Пользователь утверждает, что его Surface Duo успел пройти около десяти циклов зарядки. Как правило, такое вздутие батареи случается у старых устройств. Поэтому видеть подобное на новом и дорогом смартфоне, неприятно вдвойне.
Как пишут СМИ, проблема не единичная. После описанного выше сообщения появились и другие с жалобами на аналогичную деформацию.
Недавно несколько владельцев Surface Duo рассказали, что заметили трещины возле порта USB-C. Причём для повреждений понадобилось несущественное воздействие: у кого-то корпус треснул во время подключения зарядного устройства.