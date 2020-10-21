У дорогих складных смартфонов Microsoft начали вздуваться аккумуляторы

Как пишут СМИ, проблема не единичная. После описанного выше сообщения появились и другие с жалобами на аналогичную деформацию.

Недавно несколько владельцев Surface Duo рассказали, что заметили трещины возле порта USB-C. Причём для повреждений понадобилось несущественное воздействие: у кого-то корпус треснул во время подключения зарядного устройства.