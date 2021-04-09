У экранов смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 обнаружились проблемы

На проблемы стали жаловаться пользователи, рассказывает Gizmochina. Владельцы различных моделей серии Redmi Note 10 сообщают, что дисплеи устройств зависают, плохо реагируют на касания, мерцают, когда экран находится в режиме 120 Гц или когда активирован тёмный режим.

Один из пользователей рассказал, что после того, как у него возникли проблемы с экраном Redmi Note 10, он отнёс его в сервисный центр. Там дисплей заменили на новый. Однако проблемы не исчезли. Вероятно, дело в программном сбое. А значит, это может быть исправлено в следующем обновлении.

Пока Xiaomi предлагает всем пользователям, столкнувшимся с проблемой, связаться с компанией.