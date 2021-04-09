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У экранов смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 обнаружились проблемы
Они мерцают при 120 Гц и зависают
Недавно Xiaomi представила на глобальном рынке смартфоны серии Redmi Note 10. Они оказались довольно популярными, но в устройствах обнаружились проблемы с экраном.
На проблемы стали жаловаться пользователи, рассказывает Gizmochina. Владельцы различных моделей серии Redmi Note 10 сообщают, что дисплеи устройств зависают, плохо реагируют на касания, мерцают, когда экран находится в режиме 120 Гц или когда активирован тёмный режим.
Один из пользователей рассказал, что после того, как у него возникли проблемы с экраном Redmi Note 10, он отнёс его в сервисный центр. Там дисплей заменили на новый. Однако проблемы не исчезли. Вероятно, дело в программном сбое. А значит, это может быть исправлено в следующем обновлении.
Пока Xiaomi предлагает всем пользователям, столкнувшимся с проблемой, связаться с компанией.