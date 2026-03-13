У флагмана Oppo Find X9 Ultra будет и премиальная версия Master Edition

Опубликовано 13 марта 2026, 22:031 мин.
У флагмана Oppo Find X9 Ultra будет и премиальная версия Master EditionС 1 ТБ памяти
Глобальный релиз Oppo Find X9 Ultra не за горами. Но, по слухам, у него будет и отдельная версия. Более премиальная. Инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями.
© Oppo
По его словам, у устройства появится специальная версия под названием Master Edition. Такая версия, как минимум, получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Также ожидается особый дизайн корпуса и дополнительный набор с отдельным телеобъективом.
В целом Oppo Find X9 Ultra будет оснащён четырьмя камерами. Основная камера получит сенсор на 200 мегапикселей. По слухам, это будет Sony Lytia 901.
Кроме основной камеры, устройство может получить:
-
200 Мп перископический телеобъектив с сенсором OmniVision OV52A.
-
50 Мп камеру с 10-кратным зумом.
-
50 Мп сверхширокоугольную камеру с сенсором Samsung JN5.
Также ожидается 6,82-дюймовый экран с разрешением 2K и фронтальная камера на 50 мегапикселей.