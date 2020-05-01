У флагмана Samsung за 120 000 рублей оказалась камера уровня iPhone двухлетней давности

Основная камера у раскладушки двойная. Каждый модуль имеет разрешение 12 Мп. Имеется широкоугольная линза, есть оптическая стабилизация изображения. Телефон способен снимать видео в разрешении 4K.

Что касается фотовозможностей, то Galaxy Z Flip набрал всего 109 баллов, а по видеовозможностям — 96 баллов. В совокупности смартфон оценён в 105 баллов. Это при том, что лидер текущего рейтинга DxOMark может похвастаться 128 баллами. Оценка ставит раскладушку Samsung на один уровень с Apple iPhone XS Max, выпущенным в 2018 году. У того оценка составляет 106 баллов.

Из минусов по фотосъёмке эксперты отметили иногда низкий уровень детализации снимков, медленный автофокус и различные артефакты.

Напомним, в России Galaxy Z Flip предлагается по цене 119 990 рублей.