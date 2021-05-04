У флагманских смартфонов Samsung начал постоянно отключаться стилус

В целом, проблема с отключением S Pen не нова, но в последнее время она стала появляться всё чаще. Некоторые пользователи Galaxy Note 10 рассказали, что баг появился после установки патча безопасности марта 2021 и апреля 2021 года. Тем не менее, доказательств этой гипотезы нет.

Пользователи говорят, что всякий раз, когда они вынимают S Pen из слота под него, происходит отключение. Даже после переподключения может появиться сообщение об ошибке. Когда S Pen отключается от Galaxy Note 10 или Note 10+, пользователи могут продолжать применять его для управления, но перестают работать такие функции, как Air Actions и др. Большинство пользователей в итоге и вовсе отключили Air Actions, чтобы не получать раздражающие сообщения об ошибке.