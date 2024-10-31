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Опубликовано 31 октября 2024, 19:13
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У Google появились новые товары под брендом Pixel. Жаль, что это одежда

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Google расширила свою официальную линейку товаров новой коллекцией, включая кепку с брендом Pixel. Многие, в том числе и мы, были бы больше рады информации о технике под брендом Pixel, но и одежда сойдёт.
У Google появились новые товары под брендом Pixel. Жаль, что это одежда

© Google

Кепка Pixel, стоимостью 25 долларов, отличается минималистичным дизайном с черной строкой с текстом и небольшим четырехцветным логотипом Google. Внутренняя часть кепки выстлана рисунком с динозавриком из Chrome.

В дополнение к кепке Pixel Google также выпустила множество других товаров, включая футболки, кружки и другие аксессуары всё под тем же брендом.

© Google

Пока неизвестно, будет ли компания продолжать расширять свои предложения в будущем, но новая линейка выглядит интересно.

В РФ появится только по неофициальным каналам.

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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#одежда
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#Pixel