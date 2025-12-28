Телефоны
Опубликовано 28 декабря 2025, 12:00
1 мин.

У Honor в следующем месяце выйдет смартфон с батареей более 10 000 мА·ч

Возможный релиз Power 2
По данным китайских источников, Honor планирует уже в следующем месяце представить новый смартфон с аккумулятором ёмкостью более 10 000 мА·ч. Ожидается, что новинка получит название Honor Power 2.
© Honor

Судя по обсуждениям, Honor делает ставку на баланс между «производительностью» и «автономностью». Предполагается, что смартфон получит процессор среднего уровня.

Ранее в тестах производительности уже засветился смартфон Honor с номером модели SER-AN00. Он показал хорошие результаты и, по слухам, оснащён процессором серии Dimensity и аккумулятором свыше 10 000 мА·ч. Также сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

По неофициальной информации, смартфон получит крупный блок камер и будет доступен в нескольких цветах.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
