У Huawei почти закончились процессоры Kirin: следующий смартфон не получит их

Источник пишет, что грядущий смартфон Huawei Mate 50 RS может не получить процессор серии Kirin 9000, потому что у компании почти закончились эти чипы. Пока неизвестно, на каком процессоре будет работать смартфон.

Ожидается, что как и другие телефоны Huawei, устройства серии Huawei Mate 50 будут работать под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0. Это связано с тем, что Huawei по-прежнему запрещено использовать операционную систему Android от Google.

По слухам, смартфоны серии Huawei Mate 50 могут быть запущены в начале сентября. Компания анонсирует три модели: Huawei Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50 RS.