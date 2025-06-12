У Huawei появились свои инструменты для создания Kirin 9020 на 7-нм техпроцессе

Опубликовано 12 июня 2025, 18:071 мин.
У Huawei появились свои инструменты для создания Kirin 9020 на 7-нм техпроцессеБыстрый прогресс
Huawei удалось создать собственные инструменты для проектирования чипов (EDA), чтобы наладить массовое производство своих 7-нм процессоров Kirin 9020, пишут СМИ Компания начала работать над этим ещё несколько лет назад, чтобы преодолеть ограничения, введённые США, и вернуть поддержку 5G в свои смартфоны.
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EDA (Electronic Design Automation) — это специальные программы, которые помогают проектировать и разрабатывать микросхемы. Они упрощают процесс от идеи до финального готового чипа. В марте 2023 года Huawei начала сотрудничество с китайскими компаниями в этой области. Сначала они разрабатывали чипы на 14-нм техпроцессе, а позже смогли перейти к более продвинутому 7-нм уровню.
Процессоры Kirin 9020 с поддержкой 5G уже используются в новых смартфонах серии Mate 70 и Pura 80. Развитие стало возможным благодаря активной финансовой поддержке властей Шанхая, Пекина и Шэньчжэня, которые инвестируют в развитие китайских технологий.
Huawei также планирует перейти на 5-нм техпроцесс, используя собственные решения.