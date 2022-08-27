У Huawei самое большое количество активных пользователей смартфонов в мире. Как это возможно?

Всё дело в том, что раньше компания была лидером

Новый отчёт показывает, что Huawei по-прежнему имеет наибольшее количество активных пользователей смартфонов. Но как это возможно для компании, которая с 2019 года находится под санкциями США?