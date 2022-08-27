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У Huawei самое большое количество активных пользователей смартфонов в мире. Как это возможно?Всё дело в том, что раньше компания была лидером
Новый отчёт показывает, что Huawei по-прежнему имеет наибольшее количество активных пользователей смартфонов. Но как это возможно для компании, которая с 2019 года находится под санкциями США?
На диаграмме ниже видно, что у Huawei (华为) 25-процентная доля среди активных китайских пользователей смартфонов. За ней следуют Apple и Oppo. И это всё несмотря на то, что поставки Huawei стремительно сокращаются — компания даже больше не входит в топ-5 крупнейших поставщиков в Китае.
Почему же Huawei сохраняет такое большое количество активных пользователей? Во-первых, это во многом связано с неблагоприятной экономической ситуацией. Спрос людей на потребительскую электронику демонстрирует признаки замедления. Кроме того, данные Counterpoint показывают, что цикл замены китайских пользователей увеличился с 24,3 месяца в начале 2019 года до 31 месяца. У Huawei же есть прочная основа — в прошлом компания была лидером рынка.