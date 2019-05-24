У Huawei уже готовы процессоры для смартфонов 2020 года

Недавно британский создатель ядер для процессоров ARM сообщил о прекращении взаимодействия с китайской компанией из-за того, что его проекты содержат «технологию американского происхождения. А США, внеся Huawei в чёрный список, по сути запретило компании использовать американское оборудование. Данная ситуация поставила под угрозу даже собственные процессоры Huawei Kirin, которые используют лицензию ARM и производятся на Тайване.

Небольшой радостью для китайцев стал тот факт, что TSMC решила сохранить производство чипов Huawei, несмотря на возникшие проблемы. Кроме того, журналисты предполагают, что у китайской компании уже есть всё необходимое для создания процессоров Kirin следующего поколения. Это значит, что основной проблемой для Huawei остётся невозможность применять операционную систему от Google Android.