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У Huawei уже готовы процессоры для смартфонов 2020 года

Их производят сторонники с Тайваня
У Huawei нашёлся сторонник — тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель процессоров. Её представители заявили, что не видят причин для прекращения сотрудничества с Huawei.

Недавно британский создатель ядер для процессоров ARM сообщил о прекращении взаимодействия с китайской компанией из-за того, что его проекты содержат «технологию американского происхождения. А США, внеся Huawei в чёрный список, по сути запретило компании использовать американское оборудование. Данная ситуация поставила под угрозу даже собственные процессоры Huawei Kirin, которые используют лицензию ARM и производятся на Тайване.

Небольшой радостью для китайцев стал тот факт, что TSMC решила сохранить производство чипов Huawei, несмотря на возникшие проблемы. Кроме того, журналисты предполагают, что у китайской компании уже есть всё необходимое для создания процессоров Kirin следующего поколения. Это значит, что основной проблемой для Huawei остётся невозможность применять операционную систему от Google Android.

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