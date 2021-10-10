У Huawei закончились собственные процессоры для будущих смартфонов

Платформы Qualcomm для смартфонов Huawei не смогут работать в сетях пятого поколения. Очевидно, что для других вендоров Snapdragon 898 будет предоставляться в 5G-версии. Huawei уже не в первый раз поступает таким образом. Смартфоны серии Huawei P50 тоже вышли с платформой Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G.ъ

Инсайдера также спросили, что будет с процессорами Kirin после этого. Он ответил, что их производство продолжится. Ранее представитель Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) рассказал в интервью, что компания не перестанет поддерживать производство процессоров, хоть это и может быть убыточным.