У Huawei закончились собственные процессоры для будущих смартфонов

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У Huawei закончились собственные процессоры для будущих смартфоновКомпания будет использовать чипсеты Snapdragon
Известный в отрасли инсайдер под ником Teme (特米) рассказал в Twitter, что у Huawei исчерпаны запасы процессоров Kirin. Из-за этого флагманские смартфоны серии Mate 50 выйдут сразу на процессоре Snapdragon 898 4G.
Платформы Qualcomm для смартфонов Huawei не смогут работать в сетях пятого поколения. Очевидно, что для других вендоров Snapdragon 898 будет предоставляться в 5G-версии. Huawei уже не в первый раз поступает таким образом. Смартфоны серии Huawei P50 тоже вышли с платформой Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G.ъ
Инсайдера также спросили, что будет с процессорами Kirin после этого. Он ответил, что их производство продолжится. Ранее представитель Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) рассказал в интервью, что компания не перестанет поддерживать производство процессоров, хоть это и может быть убыточным.