У iPhone 16 Plus будет больше разных цветов, чем у iPhone 15 Plus

Weibo-инсайдер под ником Fixed focus digital сообщает, что большой 6.7-дюймовый смартфон может появится в семи цветах.

Палитра предположительно будет включать классические для iPhone оттенки: синий, розовый, желтый, зеленый и черный. А вот белый и фиолетовый станут новыми интересными дополнениями.

Пока неясно, будут ли эти цветовые решения эксклюзивными для iPhone 16 Plus, или же базовая модель iPhone 16 также получит расширенные возможности выбора.

Ожидается, что эти два устройства будут схожи по характеристикам, отличаясь только размером дисплея.

Источник слухов пока не заслужил 100% доверия, поэтому к этой информации стоит относиться с долей осторожности. Мы узнаем, насколько она верна, уже осенью – именно тогда Apple традиционно анонсирует новую линейку своих смартфонов.