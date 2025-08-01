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Опубликовано 01 августа 2025, 16:52
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У iPhone 17 Pro Max будет три ключевых преимущества перед Pro-версией — СМИ

Интересные нововведения
В сети появились новые слухи о iPhone 17 Pro Max, который, как ожидается, получит несколько улучшений по сравнению с iPhone 17 Pro.
У iPhone 17 Pro Max будет три ключевых преимущества перед Pro-версией — СМИ

© Ferra.ru

Главные отличия:

  • Больший экран — 6,9 дюйма против 6,3 дюйма у младшей модели.

  • Увеличенное время работы — за счёт немного более толстой конструкции (примерно на 5%) смартфон может получить батарею ёмкостью 5000 мАч или больше.

  • Меньший вырез Dynamic Island.

У iPhone 17 Pro Max будет три ключевых преимущества перед Pro-версией — СМИ

© Ferra.ru

В остальном обе модели, по слухам, будут почти одинаковыми:

  • Новый чип A19 Pro

  • 12 ГБ оперативной памяти

  • Улучшенные камеры: 24 МП фронтальная и 48 МП телеобъектив с возможным 8-кратным оптическим зумом

  • Новый цвет корпуса, напоминающий медь

  • Алюминиевая рамка и увеличенный блок задней камеры

Официальная презентация линейки ожидается в сентябре.

Источник:macrumors
Автор:Максим Многословный
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