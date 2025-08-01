Опубликовано 01 августа 2025, 16:521 мин.
У iPhone 17 Pro Max будет три ключевых преимущества перед Pro-версией — СМИИнтересные нововведения
В сети появились новые слухи о iPhone 17 Pro Max, который, как ожидается, получит несколько улучшений по сравнению с iPhone 17 Pro.
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Главные отличия:
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Больший экран — 6,9 дюйма против 6,3 дюйма у младшей модели.
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Увеличенное время работы — за счёт немного более толстой конструкции (примерно на 5%) смартфон может получить батарею ёмкостью 5000 мАч или больше.
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Меньший вырез Dynamic Island.
В остальном обе модели, по слухам, будут почти одинаковыми:
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Новый чип A19 Pro
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12 ГБ оперативной памяти
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Улучшенные камеры: 24 МП фронтальная и 48 МП телеобъектив с возможным 8-кратным оптическим зумом
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Новый цвет корпуса, напоминающий медь
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Алюминиевая рамка и увеличенный блок задней камеры
Официальная презентация линейки ожидается в сентябре.