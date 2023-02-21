У каких моделей iPhone 15 увеличится объём оперативной памяти

Сообщается, что у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max объём оперативной памяти будет увеличен с 6 ГБ до 8 ГБ. Исследовательская фирма TrendForce также говорит о планах Apple по использованию обновлённой оперативной памяти, хотя и не приводит точных спецификаций технологии.

Не исключено, что Apple может переключиться с оперативной памяти LPDDR5 на оперативную память LPDDR5X.