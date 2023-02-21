У каких моделей iPhone 15 увеличится объём оперативной памяти

14:26, 21 февраля 2023
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У каких моделей iPhone 15 увеличится объём оперативной памятиОжидаемо, у самых дорогих
Apple увеличит объём оперативной памяти у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Есть также вероятность, что компания будет использовать более быстрый тип памяти для моделей 2023 года.
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Сообщается, что у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max объём оперативной памяти будет увеличен с 6 ГБ до 8 ГБ. Исследовательская фирма TrendForce также говорит о планах Apple по использованию обновлённой оперативной памяти, хотя и не приводит точных спецификаций технологии.
Не исключено, что Apple может переключиться с оперативной памяти LPDDR5 на оперативную память LPDDR5X.