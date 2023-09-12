У каких смартфонов сегодня есть функция записи телефонных разговоров

У каких смартфонов сегодня есть функция записи телефонных разговоровПричём эта опция у них встроенная
Не стоит отрицать того, что запись телефонного разговора сегодня может быть очень полезной в самых разных ситуациях. В том числе и при общении с мошенниками в качестве доказательства.
Если вам нужен недорогой смартфон, который мог бы автоматически записывать ваши разговоры, то присмотритесь к моделям Oppo и Vivo. При их покупке в России у вас 100% будет эта функция.
Что касается телефонов Realme, то наличие функции записи разговоров зависит уже от конкретной модели и прошивки. К примеру, на аппаратах с RealmeUI S/T Edition данной функции нет вообще. Более того, даже если вы купили устройство с полноценной RealmeUI, у вас всё равно может не быть нужной настройки, если вы брали глобальную версию. То, что смартфон Realme произведён был для российского рынка, можно узнать по значку ЕАС на коробке смартфона.
Также вы можете для записи разговоров пользоваться смартфонами Tecno, Infinix, Itel, Meizu, Asus. Владельцы Huawei и Honor могут включить эту функцию при помощи установки специального apk-файла, модифицирующего встроенную «звонилку». И этот способ - безопасен для устройства.
У Xiaomi и OnePlus всё зависит от версии смартфона. Без предупреждения о записи вы сможете записывать разговоры на китайских моделях, а в случае с Xiaomi - ещё и на моделях с индонезийской прошивкой.