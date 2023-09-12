Телефоны
19:01, 12 сентября 2023
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У каких смартфонов сегодня есть функция записи телефонных разговоров

Причём эта опция у них встроенная

Не стоит отрицать того, что запись телефонного разговора сегодня может быть очень полезной в самых разных ситуациях. В том числе и при общении с мошенниками в качестве доказательства.

Если вам нужен недорогой смартфон, который мог бы автоматически записывать ваши разговоры, то присмотритесь к моделям Oppo и Vivo. При их покупке в России у вас 100% будет эта функция.

Что касается телефонов Realme, то наличие функции записи разговоров зависит уже от конкретной модели и прошивки. К примеру, на аппаратах с RealmeUI S/T Edition данной функции нет вообще. Более того, даже если вы купили устройство с полноценной RealmeUI, у вас всё равно может не быть нужной настройки, если вы брали глобальную версию. То, что смартфон Realme произведён был для российского рынка, можно узнать по значку ЕАС на коробке смартфона.

У каких смартфонов сегодня есть функция записи телефонных разговоров
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Также вы можете для записи разговоров пользоваться смартфонами Tecno, Infinix, Itel, Meizu, Asus. Владельцы Huawei и Honor могут включить эту функцию при помощи установки специального apk-файла, модифицирующего встроенную «звонилку». И этот способ - безопасен для устройства.

У Xiaomi и OnePlus всё зависит от версии смартфона. Без предупреждения о записи вы сможете записывать разговоры на китайских моделях, а в случае с Xiaomi - ещё и на моделях с индонезийской прошивкой.

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