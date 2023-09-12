У каких смартфонов сегодня есть функция записи телефонных разговоров

Если вам нужен недорогой смартфон, который мог бы автоматически записывать ваши разговоры, то присмотритесь к моделям Oppo и Vivo. При их покупке в России у вас 100% будет эта функция.

Что касается телефонов Realme, то наличие функции записи разговоров зависит уже от конкретной модели и прошивки. К примеру, на аппаратах с RealmeUI S/T Edition данной функции нет вообще. Более того, даже если вы купили устройство с полноценной RealmeUI, у вас всё равно может не быть нужной настройки, если вы брали глобальную версию. То, что смартфон Realme произведён был для российского рынка, можно узнать по значку ЕАС на коробке смартфона.