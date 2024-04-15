У какого китайского смартфона лучшие камеры: Xiaomi 14 Ultra против Vivo X100 Pro

Xiaomi 14 Ultra имеет несколько режимов съёмки фото. Это Leica Vibrant и Authentic. У Vivo X100 есть нечто похожее: профили Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured. Более насыщенные снимки в целом выходят на Vivo по сравнению с Xiaomi.

Немного больше деталей в тенях даёт Vivo. При этом угол обзора широкоугольной камеры у Xiaomi заметно больше по сравнению с Vivo X100. С точки зрения динамического диапазона и засвета ярких объектов лучшим оказывается Vivo.

С точки зрения макросъёмки чуть лучше был Vivo X100. Он может приблизить объект немного ближе за счёт широкоугольной камеры.