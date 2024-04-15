У какого китайского смартфона лучшие камеры: Xiaomi 14 Ultra против Vivo X100 Pro

У какого китайского смартфона лучшие камеры: Xiaomi 14 Ultra против Vivo X100 ProИх тестировали в съёмке фото
Xiaomi 14 Ultra имеет несколько режимов съёмки фото. Это Leica Vibrant и Authentic. У Vivo X100 есть нечто похожее: профили Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured. Более насыщенные снимки в целом выходят на Vivo по сравнению с Xiaomi.
Немного больше деталей в тенях даёт Vivo. При этом угол обзора широкоугольной камеры у Xiaomi заметно больше по сравнению с Vivo X100. С точки зрения динамического диапазона и засвета ярких объектов лучшим оказывается Vivo.
С точки зрения макросъёмки чуть лучше был Vivo X100. Он может приблизить объект немного ближе за счёт широкоугольной камеры.
Селфи-фото выходят временами немного лучше на Xiaomi. В портретном режиме оба телефона справляются со снимками хорошо.
В ночное время Vivo X100 Pro чаще всего делает слишком светлые фото. Хотя у него отличная детализация, как и у Xiaomi. Также почему-то при недостатке света на Xiaomi 14 Ultra нередко получаются размытые снимки.
Выводы
Фото при дневном свете у Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra почти идентичны. Селфи-фото на Xiaomi выходят тоже на уровне Vivo, хотя раньше у этой компании с качеством снимков на фронтальную камеру были проблемы. Наконец, в ночном режиме гораздо более естественные снимки получаются на Xiaomi 14 Ultra.