У камеры Samsung Galaxy S23 вновь нашли проблемы

У камеры Samsung Galaxy S23 вновь нашли проблемыВ чем причина – пока непонятно
На немецких технологических форумах несколько пользователей новых флагманов Samsung S23 и Galaxy S23+ жалуются на очень размытые области на фотографиях. Notebookcheck провели тесты и смогли подтвердить эту проблему.
Фото: Unsplash
К счастью, по крайней мере, Galaxy S23 Ultra не подвержен этой проблеме. Однако некоторые пользователи Galaxy S23 и Galaxy S23+ жалуются, что области их фотографий сильно “заблюрены”, что лучше всего видно на фотографиях текста.
Издание предположило, что все это лишь недостатки контроля качества во время сборки устройств и посоветовали заменить модуль камеры в сервисном центре Samsung или обменять смартфон в месте покупки. Проблему с программным обеспечением в качестве причины размытости они почти исключили, потому что не все пользователи Galaxy S23 или Galaxy S23+ затронуты этой проблемой.