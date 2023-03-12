У камеры Samsung Galaxy S23 вновь нашли проблемы

Издание предположило, что все это лишь недостатки контроля качества во время сборки устройств и посоветовали заменить модуль камеры в сервисном центре Samsung или обменять смартфон в месте покупки. Проблему с программным обеспечением в качестве причины размытости они почти исключили, потому что не все пользователи Galaxy S23 или Galaxy S23+ затронуты этой проблемой.