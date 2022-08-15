У кого автономность лучше: у новых складных Galaxy Z или у Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Flip 4 поставляется с аккумулятором ёмкостью 3700 мАч и быстрой зарядкой на 25 Вт. У Galaxy Z Fold 4 установлена батарея на 4400 мАч. Оба устройства оснащены более энергоэффективным процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

Новое видео от ютубера TechDroider показывает, как Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 проходят тест на время автономной работы. Эти телефоны противостоят Samsung Galaxy S22 Ultra (5000 мАч), Apple iPhone 13 Pro Max (4352 мАч), OnePlus 10 Pro (5000 мАч) и Xiaomi 12S Ultra (4860 мАч). Удивительно, но складные смартфоны Samsung превосходят Galaxy S22 Ultra, несмотря на меньшую ёмкость аккумулятора.

В целом, в тесте Galaxy S22 Ultra стал первым телефоном, который выключился. Он проработал 8 часов 56 минут без подзарядки, а его температура составила около 50,4°C. Galaxy Z Flip 4 продержался 9 часов 4 минуты, а его температура составила 42°C. Galaxy Z Fold 4 проработал 9 часов 18 минут без подзарядки. Его температура была около 39,7°C.