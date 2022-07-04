У Meizu новый хозяин. Когда выйдет следующий флагманский смартфон

Теперь Xingji Times принадлежит контрольный пакет акций Meizu — 79,09%. После приобретения топ-менеджмент китайского производителя смартфонов останется более или менее прежним. Однако Шэнь Цзюй, вице-председатель Xingji Times, теперь также будет председателем Meizu Technology. С другой стороны, Хуан Чжипан по-прежнему является генеральным директором бренда.

Отмечается, что Meizu по-прежнему будет работать как независимый бренд. Кроме того, компания планирует выпустить новый флагманский смартфон в следующем, то есть 2023 году. Пока никаких подробностей об аппарате не известно.