У Meizu новый хозяин. Когда выйдет следующий флагманский смартфон

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У Meizu новый хозяин. Когда выйдет следующий флагманский смартфонТеперь компания принадлежит Geely
Компания Xingji Times, принадлежащая автопроизводителю Geely, официально приобрела бренд смартфонов Meizu. Она раскрыла некоторые планы на будущее.
Теперь Xingji Times принадлежит контрольный пакет акций Meizu — 79,09%. После приобретения топ-менеджмент китайского производителя смартфонов останется более или менее прежним. Однако Шэнь Цзюй, вице-председатель Xingji Times, теперь также будет председателем Meizu Technology. С другой стороны, Хуан Чжипан по-прежнему является генеральным директором бренда.
Отмечается, что Meizu по-прежнему будет работать как независимый бренд. Кроме того, компания планирует выпустить новый флагманский смартфон в следующем, то есть 2023 году. Пока никаких подробностей об аппарате не известно.