У МТС появилась расшифровка мошеннических звонков

По данным компании, за последний год мошенники стали чаще применять «сложные» сценарии с несколькими звонками и «персональным» подходом. В 2025 году количество таких звонков выросло вдвое по сравнению с 2024-м.

Новая функция работает вместе с сервисом «Безопасный звонок». Если система распознаёт признаки мошенничества, она предупреждает пользователя прямо во время разговора и начинает автоматически записывать и переводить речь в текст. Через несколько минут после завершения звонка абонент получает SMS или push-уведомление со ссылкой на расшифровку.

Функция доступна бесплатно пользователям «Безопасного звонка» и по подписке «Защитник+».