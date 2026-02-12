У МТС появилась расшифровка мошеннических звонков

Опубликовано 12 февраля 2026, 10:001 мин.
У МТС появилась расшифровка мошеннических звонковВ сервисе «Защитник»
МТС запустила новую функцию в сервисе «Защитник» — теперь пользователи могут получать текстовую расшифровку разговоров с телефонными мошенниками. Это должно помочь лудям лучше понять, какие схемы обмана используют злоумышленники, и научиться быстрее их распознавать.
© МТС
По данным компании, за последний год мошенники стали чаще применять «сложные» сценарии с несколькими звонками и «персональным» подходом. В 2025 году количество таких звонков выросло вдвое по сравнению с 2024-м.
Новая функция работает вместе с сервисом «Безопасный звонок». Если система распознаёт признаки мошенничества, она предупреждает пользователя прямо во время разговора и начинает автоматически записывать и переводить речь в текст. Через несколько минут после завершения звонка абонент получает SMS или push-уведомление со ссылкой на расшифровку.
Функция доступна бесплатно пользователям «Безопасного звонка» и по подписке «Защитник+».