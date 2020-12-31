У новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 обнаружились проблемы с перегревом

Как пишут СМИ, один из пользователей проверил Xiaomi Mi 11 в стресс-тесте 3DMark. Смартфон завершил испытания не с первой попытки. В итоге тест показал, что корпус Mi 11 нагревается до 51 градуса по Цельсию в некоторых задачах. В обычных условиях показатель стабильности составил 91%, а после того, как смартфон положили в холодильник, показатель вырос всего до 95%. Как уточнили журналисты, для того, чтобы результаты теста считались успешными, показатель стабильности должен быть больше или равен 97%.

Предполагается, что причиной такого нагрева могла стать высокая частота графического процессора Adreno 660 — она равна 840 МГц.