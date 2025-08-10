У новейшей раскладушки Honor Magic V2 Flip внешний экран будет во всю крышку

По его данным, устройство получит большой внешний LTPO-дисплей во всю ширину, без разрывов в активной области. Экран будет с высокой частотой обновления, высоким разрешением и повышенной яркостью. Под камеру сделают круглое отверстие, при этом на панели можно будет выводить часы в режиме Always-On, уведомления и другую информацию без визуальных «обрезок». Камеры на внешней стороне получат новый симметричный дизайн вместо асимметричного у первого поколения.

Ожидается, что внешний экран будет около 4 дюймов, а внутренний складной OLED-дисплей — 6,8 дюйма. Основная камера — 50 Мп с крупным сенсором 1/1,5 дюйма.

Внутри — процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор 5500 мА·ч с зарядкой 80 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии. Смартфон, вероятно, выйдет на Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.