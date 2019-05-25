У нового флагмана OnePlus обнаружилась проблема с экраном

Пользователи сообщают, что иногда смартфон демонстрирует необычное поведение. Его можно просто положить на стол и наблюдать на экране ложные срабатывания. Например, смотреть, как опускается «шторка», будто кто-то прикоснулся к тачскрину устройства.

Иногда срабатывания длятся лишь секунду, иногда — подольше. Как пишет портал Android Police, компания OnePlus об этой проблеме знает и считает её решение приоритетной задачей. Похоже, что фантомные нажатия случаются не у всех смартфонов OnePlus 7 Pro, но пока непонятно, какой характер имеет проблема — аппаратный или программный.