У новых дорогих смартфонов Samsung S23 Ultra начал «отваливаться» Wi-Fi

12:12, 27 февраля 2023
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У новых дорогих смартфонов Samsung S23 Ultra начал «отваливаться» Wi-FiВозможно, причина известна
Пользователи Galaxy S23 Ultra стали жаловаться на отсутствие подключения по Wi-Fi.
Фото: Samsung
Многочисленные жалобы на это появились на форумах Reddit и Samsung Community. Иногда смартфон всё-таки подключается к Wi-Fi, но связь не длится долго.
Люди предполагают, что эта проблема возникает только в том случае, если у вас есть маршрутизатор Wi-Fi 6. Отключение Wi-FI 6 и протокола шифрования WPA3 устранило проблему для некоторых пользователей. Сброс к заводским настройкам также решил проблему.