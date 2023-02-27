У новых дорогих смартфонов Samsung S23 Ultra начал «отваливаться» Wi-Fi

Многочисленные жалобы на это появились на форумах Reddit и Samsung Community. Иногда смартфон всё-таки подключается к Wi-Fi, но связь не длится долго.

Люди предполагают, что эта проблема возникает только в том случае, если у вас есть маршрутизатор Wi-Fi 6. Отключение Wi-FI 6 и протокола шифрования WPA3 устранило проблему для некоторых пользователей. Сброс к заводским настройкам также решил проблему.