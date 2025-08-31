У первых владельцев Pixel 10 появились проблемы с Android Auto

Суть проблемы в том, что автомобили распознают телефон, но система зависает: на экране появляется только логотип Android Auto, и дальше ничего не происходит. В других случаях картинка просто «замерзает», хотя кнопки и команды продолжают работать.

Похожие ошибки уже встречались раньше у владельцев прошлых поколений Pixel, особенно когда данные переносились со старого устройства. Судя по сообщениям на форумах Google и в Reddit, с Pixel 10 история повторяется.

Пока на момент написания материала официального решения нет, но представители Google уже отметили проблему и собирают отзывы пользователей.