У первых владельцев Pixel 10 появились проблемы с Android Auto

Опубликовано 31 августа 2025, 11:151 мин.
У первых владельцев Pixel 10 появились проблемы с Android AutoСмартфон пока свежий
Google начала поставки новых смартфонов Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Первые покупатели уже делятся впечатлениями — и не обошлось без проблем. Многие жалуются на сбои при подключении к Android Auto.
Суть проблемы в том, что автомобили распознают телефон, но система зависает: на экране появляется только логотип Android Auto, и дальше ничего не происходит. В других случаях картинка просто «замерзает», хотя кнопки и команды продолжают работать.
Похожие ошибки уже встречались раньше у владельцев прошлых поколений Pixel, особенно когда данные переносились со старого устройства. Судя по сообщениям на форумах Google и в Reddit, с Pixel 10 история повторяется.
Пока на момент написания материала официального решения нет, но представители Google уже отметили проблему и собирают отзывы пользователей.