У подэкранной камеры складного смартфона Samsung нашли серьёзный недостаток

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У подэкранной камеры складного смартфона Samsung нашли серьёзный недостатокКачество изображений может страдать
Сейчас на рынке есть три производителя смартфонов с подэкранными камерами — ZTE, Samsung и Xiaomi. На днях южнокорейская компания выпустила такую модель — Galaxy Z Fold3. И первые оценки подэкранной камеры оказались неутешительными.
Пользователи увидели, что у камеры наблюдается эффект экранного окна. Это серьёзный недостаток, который значительно снижает качество выходного изображения. У конкурентов — ZTE Axon 30 и Xiaomi Mi MIX 4 — такого нет.
Ранее также инсайдер поделился фотографией Galaxy Z Fold3, на которой видно, что подэкранная камера очень бросается в глаза при использовании смартфона.
Ice Universe
Инсайдер однако выразил надежду, что качество фотографий у аппарата будет хорошим. Напомним, у Galaxy Z Fold3 в селфи-камере установлен датчик изображения разрешением 4 Мп.