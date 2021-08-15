У подэкранной камеры складного смартфона Samsung нашли серьёзный недостаток

Пользователи увидели, что у камеры наблюдается эффект экранного окна. Это серьёзный недостаток, который значительно снижает качество выходного изображения. У конкурентов — ZTE Axon 30 и Xiaomi Mi MIX 4 — такого нет.

Ранее также инсайдер поделился фотографией Galaxy Z Fold3, на которой видно, что подэкранная камера очень бросается в глаза при использовании смартфона.